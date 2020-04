Mamma è stata qui

Leggi su huffingtonpost

(Di martedì 28 aprile 2020) Il cuscino ha una piccola, umida, macchia tonda in corrispondenza della bocca aperta di Silvia, abbandonata a un pisolino fresco dopo pranzo, di un pomeriggio caldo. La copertina sulle gambe utile solo a coccolare, le braccia scoperte, dall’altra stanza il volume a cannone di applausi registrati, di un programma registrato che sarà andato in onda almeno quattro volte. Il bacino dolente e pesante per via del ciclo, quel torpore di chi ha dormito poche decine di minuti e si ritrova in un limbo da cui è difficile riprendere conoscenza. Vorrebbe dormire ancora ma deve fare pipì e quel volume è difficile da sopportare.Si siede sul letto, si guarda allo specchio e tira un sospiro, prende la mira e infila le dita nel divisorio delle ciabatte da spiaggia, se le trascina dietro fino al bagno. Il rumore dello scarico non copre il volume del programma televisivo, ...