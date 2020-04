La Fase 2 è il regno del caos. Ma a Conte i capelli li taglia Casalino? (Di martedì 28 aprile 2020) Deve essere esilarante partecipare ad una delle riunioni degli innumerevoli comitati e delle decine di task force istituite dal governo. Immaginiamoci la scena. Riunione rigorosamente con mascherine e distanze di sicurezza del comitato tecnico-scientifico. Iniziano a turno a prendere la parola: Allora, amici, dove mandiamo la gente? Nei negozi? No, no. Nei negozi no. Negli autobus? Sì, meglio negli autobus. Con la mascherina? A volte sì, a volte no. Ma quanti ne possono entrare in un autobus? Beh, un po’, i numeri sono dettagli. Dettagli? E poi ci saranno code interminabili alle fermate della metro, liti alle fermate degli autobus tra chi deve scendere e chi deve salire e chi non potrà né salire né scendere. E che ci frega? D’altra parte, avete mai preso un autobus voi? No, nessuno mai. E allora, fatti loro! A un certo punto, ad ... Leggi su secoloditalia (Di martedì 28 aprile 2020) Deve essere esilarante partecipare ad una delle riunioni degli innumerevoli comitati e delle decine di task force istituite dal governo. Immaginiamoci la scena. Riunione rigorosamente con mascherine e distanze di sicurezza del comitato tecnico-scientifico. Iniziano a turno a prendere la parola: Allora, amici, dove mandiamo la gente? Nei negozi? No, no. Nei negozi no. Negli autobus? Sì, meglio negli autobus. Con la mascherina? A volte sì, a volte no. Ma quanti ne possono entrare in un autobus? Beh, un po’, i numeri sono dettagli. Dettagli? E poi ci saranno code interminabili alle fermate della metro, liti alle fermate degli autobus tra chi deve scendere e chi deve salire e chi non potrà né salire né scendere. E che ci frega? D’altra parte, avete mai preso un autobus voi? No, nessuno mai. E allora, fatti loro! A un certo punto, ad ...

Deve essere esilarante partecipare ad una delle riunioni degli innumerevoli comitati e delle decine di task force istituite dal governo. Immaginiamoci la scena. Riunione rigorosamente con mascherine e ...

"Le mascherine in Italia ci saranno per tutti e al prezzo giusto": lo ha assicurato il commissario straordinario, Domenico Arcuri, dopo l'ordinanza con cui è stato fissato il prezzo massimo a 50 cente ...

