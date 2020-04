Gemma Galgani | ‘Nella terza età vita intima migliore che a 20 anni’

Leggi su tvzap.kataweb

(Di martedì 28 aprile 2020) Chi l’ha detto che inetà si debba chiudere la saracinesca ai piaceri dell’amore?su questo punto è irremovibile e lo sa bene chi segue le sue avventure a Uomini e donne, anche ora che il programma sta sperimentando una nuova formula in tempo di emergenza sanitaria. La dama del trono over si trova infatti a chattare con misteriosi corteggiatori che provano a fare breccia nel suo cuore unicamente con le parole, e oggettivamente è uno spasso vedere come reagisce alle provocazioni e ai messaggi dei pretendenti.come Jane Fonda Intervistata da Tv Sorrisi e Canzoni, come riporta Fanpage.it,dichiara di ispirarsi a Jane Fonda: “Il mio faro è Jane Fonda: ha 82 anni e sostiene che per la nostra generazione sia possibile avere unaancora più piacevole di quando ne avevamo 20. Le assicuro che ...