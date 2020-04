Coronavirus | negozi e ristoranti | i protocolli per aprire | dare aria per 8 ore agli abiti

fattoquotidiano : Coronavirus, in Germania polemiche per le restrizioni. Corte Baviera: “Divieto apertura per i grandi negozi è incos… - Corriere : In Lettonia 12 morti (malgrado il lockdown soft) Negozi e fabbriche sono sempre rimasti aperti - il_piccolo : #Coronavirus A #Trieste guanti e mascherine buttati in aiuole e marciapiedi. Si diffonde la pessima abitudine di ge… - casertafocus : CORONAVIRUS - Uniti per Baia e Latina chiede la convocazione di un consiglio straordinario per la riduzione della T… - BricolageCuore : RT @CSR_LeroyMerlin: Su #LMIcsr raccontiamo ogni giorno le storie dei Collaboratori e Negozi #LeroyMerlin che in tutt'Italia si sono attiva… -

Coronavirus negozi Segui gli aggiornamenti e vedi gli ultimi video su : Coronavirus negozi