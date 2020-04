Vieri | «Alla Juventus ho capito di essere forte»

Leggi su calcionews24

(Di lunedì 27 aprile 2020) L’ex attaccanteha raccontato un retroscena della sua avventura con la maglia dellanella stagione 1996/97 La carriera di Christianè cominciata ideologicamente quando l’ex attaccante vestiva la maglia della, nella stagione 1996/97. Non tanto per i numeri collezionati, anzi si registratensione con l’allenatore Marcello Lippi in quel periodo. «Èche hodi, da metà anno in poi raccoglievo in partita ciò che facevo in allenamento. Anche all’Atalanta con Mondonico è andata bene, fino a quando non mi sono fatto male», ha dettodurante una diretta Instagram. Leggi su Calcionews24.com