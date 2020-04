Valeria Marini | “Non vorrei | ma devo parlarne” | ecco le sue rivelazioni shock

Leggi su kontrokultura

(Di lunedì 27 aprile 2020), il racconto triste sulla madredurante l’ultima puntata di Live non è la d’Urso, in collegamento con Barbara D’Urso ha voluto fare una confessionealla conduttrice ed al pubblico tanto interessato. Dice che non Pensava di poter raccontare tutto in televisione, perchè sono fatti a cui tiene particolarmente, fatti personali e privati. Purtroppo però è arrivato il momento di farlo. Così ha voluto raccontare quanto avvenuto con la madre Gianna, dato che è venuto fuori da qualche tempo che tra loro due il rapporto si è inclinato. E’ successo qualcosa, lo aveva accennato già a febbraio a Verissimo, Dopodiché non se n’era più parlato. Le due hanno subito un allontanamento, volontario, anche se non è successo nulla di particolare....