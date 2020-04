Santacroce | «Cannavaro un dio della difesa Per lo Scudetto…» – ESCLUSIVA

Leggi su calcionews24

(Di lunedì 27 aprile 2020) Fabiano, ex difensore di Napoli e Parma, ha parlatostagione di Serie A, con alcuni ricordisua carriera Fabiano, ex difensore di Napoli e Parma e attualmente alla Virtus Verona, ha parlatostagione di Serie A, con alcuni interessanti aneddotisua carriera. Ecco le sue parole inper Calcionews24. Ciao Fabiano. Come stai passando questa quarantena? Pensi che si riprenderà il campionato in Lega Pro? «Le figlie me ne fanno di ogni. Stiamo giocando tanto, almeno posso vederle dopo 40 giorni che sono stato lontano. Penso che se inizia la Serie B, per forza di cose, anche la Serie C un passo potrebbe farlo. Sarebbe un casino anche per l’anno prossimo, tra chi sale e chi scende; ognuno poi potrebbe dire la sua». Nei tuoi anni a Napoli i più ti accostarono a Fabio, per il tuo modo di giocare. Che ...