Morto Dimitri Diatchenko, l’attore trovato senza vita nella sua casa: aveva 52 anni. Recitò in Indiana Jones e Csi Miami (Di lunedì 27 aprile 2020) È stato trovato Morto nella sua casa in Florida l’attore statunitense Dimitri Diatchenko, noto per aver recitato in film come “Chernobyl Diaries – La mutazione”, “Indiana Jones” e diverse serie tv tra cui “Csi Miami” e “Criminal Minds“. A trovare il suo corpo senza vita è stata la polizia che ha fatto irruzione nella sua abitazione dopo la segnalazione della famiglia dell’attore che non riusciva a contattarlo da diversi giorni. aveva 52 anni. Secondo quanto riferisce il sito Tmz, la polizia ha spiegato che Diatchenko è Morto tra la serata di lunedì 21 aprile e l’alba di martedì 22. Sono in corso accertamenti per chiarire le cause del decesso ma al momento si esclude che possa essersi trattato di coronavirus: l’attore era in buona salute e in forma fino a pochi giorni fa. Tra ... Leggi su ilfattoquotidiano Dimitri Diatchenko - l’attore trovato morto in casa : aveva 52 anni. Recitò in Chernobyl Diaries

Dimitri Diatchenko l’attore è stato trovato morto all’età di 52 anni

Dimitri Diatchenko trovato morto in casa : l’attore aveva 52 anni (Di lunedì 27 aprile 2020) È statosuain Florida l’attore statunitense, noto per aver recitato in film come “Chernobyl Diaries – La mutazione”, “Indiana Jones” e diverse serie tv tra cui “Csi Miami” e “Criminal Minds“. A trovare il suo corpoè stata la polizia che ha fatto irruzionesua abitazione dopo la segnalazione della famiglia dell’attore che non riusciva a contattarlo da diversi giorni.52. Secondo quanto riferisce il sito Tmz, la polizia ha spiegato chetra la serata di lunedì 21 aprile e l’alba di martedì 22. Sono in corso accertamenti per chiarire le cause del decesso ma al momento si esclude che possa essersi trattato di coronavirus: l’attore era in buona salute e in forma fino a pochi giorni fa. Tra ...

zazoomnews : Dimitri Diatchenko l’attore trovato morto in casa: aveva 52 anni. Recitò in Chernobyl Diaries - #Dimitri… - infoitcultura : Morto Dimitri Diatchenko, l’attore di “Chernobyl Diaries” - francobus100 : Usa, l’attore Dimitri Diatchenko trovato morto in casa: aveva 52 anni. Recitò in Chernobyl Diaries -