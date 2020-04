Gli architetti di Napoli: E’ ora di varare i piani di emergenza. Solo il 30% dei Comuni campani lo ha (Di lunedì 27 aprile 2020) “Considerare seriamente l’attuale situazione e attuare tutte le procedure necessarie, così da non trovarci impreparati nel futuro prossimo. Anche perché, già in virtù della Legge n. 100 del 12 luglio 2012, i Comuni avrebbero dovuto già approvare il piano di emergenza comunale”. E’ l’appello dell’Ordine degli architetti di Napoli contenuto in una lettera nella quale si ricorda che l’emergenza attuale ha mostrato, ancora una volta, “I tutta la fragilità e vulnerabilità delle città”. “È fondamentale a questo punto – continua la lettera -, avere un chiaro quadro di cosa sia accaduto e di quali siano gli interventi preventivi da mettere in campo. L’invito è, pertanto, “considerare seriamente l’attuale situazione e ad attuare tutte le ... Leggi su ildenaro Fase 2 - Ordine degli Architetti : le proposte per un rilancio

