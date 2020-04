Decalogo per le visite ai parenti. "Evitate abbracci, cene e feste" (Di lunedì 27 aprile 2020) Manuela Gatti I consigli dell'epidemiologo: "Guanti e mascherine per chi va a trovare anziani". Rischi per bimbi asintomatici Via libera alle visite ai familiari a partire dal 4 maggio, anche se solo all'interno della stessa Regione e rispettando le regole di sicurezza: distanze di almeno un metro tra sé e gli altri, mascherine e niente assembramenti. Ancora vietati invece, almeno fino al prossimo 18 maggio, gli incontri con amici. È quanto ha annunciato ieri sera il presidente del Consiglio Giuseppe Conte nella conferenza stampa in cui ha illustrato i contenuti del decreto che regolamenterà le prime due settimane della «fase 2» dell'emergenza coronavirus, quella dell'allentamento delle restrizioni. Gli «spostamenti mirati per far visita ai congiunti», come li ha definiti Conte, sono l'unica novità in tema di libertà ... Leggi su ilgiornale Coronaviruis - dal campo alla tavola. L’Iss stila un decalogo per la sicurezza alimentare. Ecco alcuni consigli da adottare prima e dopo aver fatto la spesa

Campania - il “decalogo” di Campo Sud per far ripartire la regione dopo l’emergenza virus

Ultime Notizie dalla rete : Decalogo per Decalogo per le visite ai parenti. "Evitate abbracci, cene e feste" ilGiornale.it "Entro giugno non conteremo più morti"

Come ogni giorno da qualche settimana ormai, il commissario ad acta Sergio Venturi cerca di trasmettere ottimismo a chi ogni sera si collega per la diretta Facebook sull’andamento dell’epidemia da ...

Difesa: rapporto Sipri, nel 2019 il più elevato aumento delle spese militari in dieci anni

Nel 2019, le spese militari sono aumentate su scala globale a 1,78 mila miliardi di euro, con un incremento del 3,6 per cento su base ...

