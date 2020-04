(Di lunedì 27 aprile 2020) Valanga di polemiche, e proteste molti forti, al decreto firmato dal premier. Oltre ai, che non accettano di non poter celebrare le messe con i fedeli, scendono in campo ii presidenti delle Regioni Toscana ed Emilia Romagna. Enrico Rossi prende le parti della Cei, mentre Stefano Bonaccini attacca il governo per le scuole

FirenzePost : Coronavirus, scatta la fase 2: in rivolta vescovi e commercianti. Contro Conte anche Rossi e Bonaccini… - anubidal : RT @JigginoRuss: Nel centro di accoglienza è impossibile il distanziamento tra 250 persone, eppure le autorità hanno lasciato che si svilup… - impercezione : RT @JigginoRuss: Nel centro di accoglienza è impossibile il distanziamento tra 250 persone, eppure le autorità hanno lasciato che si svilup… - JigginoRuss : Nel centro di accoglienza è impossibile il distanziamento tra 250 persone, eppure le autorità hanno lasciato che si… - ConfcommRoma : ?? Nuovo #DPCM #covid19 #coronavirus ?? Dal 4 maggio ripartono le attività di intermediazione #immobiliare ??… -

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus scatta

SoloGossip.it

Raccolto l’appello lanciato dal nostro giornale per i 12 cavalli dello Star’s Ranch, scatta la solidarietà per la scuola di equitazione western chiusa per l’emergenza Covid-19 ...Valanga di polemiche, e proteste molti forti, al decreto firmato dal premier Conte. Oltre ai vescovi, che non accettano di non poter celebrare le messe con i fedeli, scendono in campo i ...