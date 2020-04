Coronavirus | prosegue il trend positivo | meno di 2mila persone in terapia intensiva

Agenzia_Ansa : #Coronavirus: Prosegue il trend in calo dei ricoveri in terapia intensiva, per la prima volta dal 16 marzo il numer… - RegioneLazio : #Coronavirus - oggi nel Lazio registriamo il record dei guariti che sono 86 nelle ultime 24h (totale 1.433) e super… - reportrai3 : Prosegue #Salini: #Report «si è saputo adeguare in corsa al contesto di pandemia da Coronavirus che la redazione è… - infoitsalute : Coronavirus Italia: prosegue calo malati. Ma oggi ci sono state altre 415 vittime - Frankf1842 : RT @Agenzia_Ansa: #Coronavirus: Prosegue il trend in calo dei ricoveri in terapia intensiva, per la prima volta dal 16 marzo il numero scen… -

Coronavirus prosegue Segui gli aggiornamenti e vedi gli ultimi video su : Coronavirus prosegue