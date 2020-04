**Coronavirus: in bilico dl aprile giovedì in Cdm, rischia di slittare a maggio** (Di lunedì 27 aprile 2020) Roma, 27 apr. (Adnkronos) – Il dl aprile rischia di diventare decreto maggio. A quanto apprende l’Adnkronos, il dl potrebbe infatti slittare e non far capolino nel Cdm in programma giovedì -ultimo giorno del mese- come da attese. Al suo posto, all’ordine del giorno potrebbe figurare la stretta del ministro della Giustizia Alfonso Bonafede sulle scarcerazioni, che punta a coinvolgere la Procura nazionale antimafia e antiterrorismo per evitare da ora in poi nuovi ‘casi Zagaria’, nonché la proroga per l’entrata in vigore della riforma sulle intercettazioni. L'articolo **Coronavirus: in bilico dl aprile giovedì in Cdm, rischia di slittare a maggio** proviene da Ildenaro.it. Leggi su ildenaro **Coronavirus : in bilico dl aprile giovedì in Cdm - rischia di slittare a maggio** (Di lunedì 27 aprile 2020) Roma, 27 apr. (Adnkronos) – Il dldi diventare decreto maggio. A quanto apprende l’Adnkronos, il dl potrebbe infattie non far capolino nel Cdm in programma giovedì -ultimo giorno del mese- come da attese. Al suo posto, all’ordine del giorno potrebbe figurare la stretta del ministro della Giustizia Alfonso Bonafede sulle scarcerazioni, che punta a coinvolgere la Procura nazionale antimafia e antiterrorismo per evitare da ora in poi nuovi ‘casi Zagaria’, nonché la proroga per l’entrata in vigore della riforma sulle intercettazioni. L'articolo: indlgiovedì in Cdm,diproviene da Ildenaro.it.

A quanto apprende l'Adnkronos, il dl potrebbe infatti non fare capolino nel Cdm in programma giovedì - ultimo giorno del mese - come da attese. Dietro i ritardi ci sarebbe il lavoro sul Def ...

UNICEF: oltre 13 milioni di bambini non ricevevano nessun vaccino anche prima che il COVID-19 interrompesse le vaccinazioni a livello globale

Circa 182 milioni di bambini non hanno ricevuto la prima dose di vaccino contro il morbillo tra il 2010 e il 2018, ovvero 20,3 milioni di bambini in media ogni anno. Presidente UNICEF Italia Samengo: ...

