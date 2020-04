Morto Claudio Risi | figlio di Dino | è stato il regista di “I ragazzi della 3ª C”

(Di domenica 26 aprile 2020) E’die fratello di Marco Aveva 71 annied èoggi, in un ospedale di Roma.di– grandee sceneggiatore italiano – e fratello di Marco, ha seguito le scie del padre che ha lasciato la sua impronta nel mondo del cinema italiano. … L'articolodi: èildi “I3ª C” proviene da www.inews24.it.

Agenzia_Ansa : E' morto Claudio Risi, figlio di Dino. Tra i lavori più noti 'I ragazzi della 3/a C' #ANSA - SkyTG24 : Morto il regista Claudio Risi, figlio di Dino e fratello di Marco - fanpage : È morto il regista #ClaudioRisi #26aprile - GretaSalve : Questo mi dispiace da morire...se ne va una generazione.. R.i.p ?? - zazoomblog : Morto Claudio Risi figlio di Dino e regista de I Ragazzi della Terza C - #Morto #Claudio #figlio #regista -

Ultime Notizie dalla rete : Morto Claudio

Grazie alle vicende di Chicco Lazzeretti (Fabio Ferrari) Bruno Sacchi (Fabrizio Bracconeri) Sharon Zampetti (Sharon Gusberti) e di tutti i giovani studenti del liceo Giacomo Leopardi, Claudio Risi ha ...E’ morto il regista Claudio Risi, ricoverato da due mesi in un ospedale di Roma per un infarto. Era famoso per la serie televisiva “I ragazzi della 3C”. Muore a Roma a 71 anni il regista Claudio Risi, ...