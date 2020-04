Chernobyl oggi | a 34 anni dal disastro ritorna la paura

Leggi su chenews

(Di domenica 26 aprile 2020) Era il 26 aprile del 1986 quando esplose la centrale nucleare V.I Lenin dinei pressi di Kiev in Ucraina. Fu il più grande incidente della storia dell’energia nucleare Fonte PixabayGlipassano, ma il mondo non può dimenticare.siamo alle prese con una pandemia mondiale, ma il 26 aprile di 34fa l’Ucraina ha dovuto fare i conti con uno dei più grandi disastri nucleari di sempre. L’esplosione della centrale dinel cuore della notte immise nell’aria radioattività equivalenti a 500 ordigni come quello sganciato su Hiroshima durante il secondo conflitto mondiale. Le conseguenze della nube radioattiva diffusasi nella zona (Ucraina, Bielorussia e Russia) ha provocato una serie di gravissime malformazioni genetiche nella popolazione. Anche l’Onu in occasione della celebrazione del ...