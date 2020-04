Non sarebbero morti subito Covid porta via 13 anni di vita

Leggi su ilgiornale

(Di sabato 25 aprile 2020) Michele Di Lollo Uno studio scozzese ha calcolato quantidiha sottratto il coronavirus alle sue vittime. Risultato: gli anzianivissuti molto più a lungo Alcuni scienziati, autori di uno studio scozzese sul coronavirus, si sono posti come obiettivo quello di calcolare un valore standard dell’epidemiologia chiamato in inglese YLL (Years of Life Lost). È una misura utilizzata per spiegare glidipotenziale persa per colpa di una malattia. Il numero diche un individuo si sarebbe aspettato di vivere se non fosse morto per una determinata causa. Bene, il risultato è impietoso: si è scoperto scopre che, anche in presenza di malattie croniche, gli anzianivissuti molto più a lungo. Lo scrive il Corriere della Sera. YLL viene utilizzato per consentire un equo confronto dell’impatto sulla ...