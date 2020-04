Michelle Hunziker si commuove a Verissimo | “È sola in casa | ma è molto forte”

Leggi su tpi

(Di sabato 25 aprile 2020)sisi è commossa nel video messaggio che ha inviato a Silvia Toffanin per i telespettatori di. La conduttrice svizzera in un primo momento ha raccontato la sua allegra quarantena che sta trascorrendo nellaa Bergamo in compagnia del marito Tomaso Trussardi, delle figlie Sole, Celeste e Aurora, il fidanzato della sua primogenita Goffredo Cerza e la migliore amica di quest’ultimi, Sara Daniele. “Qui non ci si annoia mai, la nostraè piena. È appena arrivato Odino, un piccolo levriero. Con noi ci sono anche Aurora, il fidanzato Goffredo e la loro migliore amica Sara Daniele. Per me sono come figli e non potevo lasciarli da soli. Ovviamente mi mancano i miei amici e la mia mamma”, ha racconta. Ma nominando la madre Ineke,si è ...