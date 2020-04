Kate Middleton comanda a bacchetta William (Di sabato 25 aprile 2020) Il carattere deciso di Kate Middleton è noto a tutti gli appassionati della Famiglia Reale Britannica. Sin dal suo esordio al fianco di William si era vociferato che la bella borghese fosse riuscita a conquistare il cuore del Principe grazie alla sua determinazione. E a quanto pare, Kate non ha mai smesso di essere un vero e proprio generale che sa come guidare il cuore del marito. A sottolineare l’attitudine al comando di Kate ci hanno pensato le riviste online inglesi, che da attente osservatrici dei comportamenti reali non si sono fatte scappare gli atteggiamenti della Duchessa di Cambridge durante le frequenti videochiamate che lo smart working sta imponendo in questo periodo. A fare delle dichiarazioni in merito, intervenendo in qualità di esperte di dinamiche delle relazioni, sono state le commentatrici e sociologhe inglesi Angela Mollard e Roberta Fiorito. Le ... Leggi su dilei Kate Middleton incanta in foto con l’abito floreale

