Il 25 Aprile è molto | molto di più

(Di sabato 25 aprile 2020) Solamente chi non ha il senso della nostra storia, della nostra vita, delle nostre ambizioni, della nostra idea dell’uomo e del suo ruolo nel mondo, della nostra idea della libertà e della responsabilità che comporta, che sia di destra, di sinistra, di centro, populista, sovranista, europeista, credente o non credente, può negare la sacralità del 25. Ma non tanto per le rivendicazioni e le schermaglie annualmente riproposte, spesso sotto forma più caricaturale che nostalgica, da piccoli nerboruti similfascisti contro un piccolo, comodo e malinteso antifascismo, a giocare al terzo tempo della guerra civile a raffiche di tastiera.Il 25di più. È la data che stabilisce la vittoria della democrazia sulla dittatura fascista e il ritorno dell’Italia nell’Occidente liberale e democratico. In ...