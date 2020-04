Fase 2, le novità di Arcuri: test sierologici e prezzi fissi per mascherine (Di sabato 25 aprile 2020) “Non abbiamo ancora vinto, oggi è la festa della Liberazione ma, che tutti lo capiscano, non ci siamo ancora liberati dal virus, noi non siamo ancora arrivati al 25 aprile nella guerra con questo nemico”. Il Commissario straordinario per l’emergenza coronavirus, Domenico Arcuri, parla chiaro: il coronavirus è tutt’altro che debellato. E proprio per questo, per la Fase 2 gli esperti stanno lavorando per accompagnare, alle graduali riaperture dell’attività, iniziative di tracciamento del virus e dei contatti. test sierologici: quanti e da quando A partire dai test sierologici, che, ha annunciato Arcuri, partiranno il 4 maggio su un campione di 150 mila persone. “Questa mattina abbiamo concluso la gara, 4 giorni prima del tempo e solo 9 giorni dopo la richiesta del Governo”, ha spiegato. Sono state 72 le aziende che ... Leggi su quifinanza Negozi e uffici aperti di notte per fase 2 coronavirus : orari e novità

