Coronavirus | l’OMS avverte | “Non vi sono prove che l’infezione dia l’immunità”

Corriere : L’Oms: «Nessuna prova che l’infezione dia immunità, non si può dare alcuna “patente”» - RaiNews : Non ci sono ancora prove scientifiche che le persone che sono guarite dal Covid-19 abbiano anticorpi che proteggono… - Agenzia_Ansa : L'Oms lancia un'alleanza internazionale per il vaccino. Conte: 'Italia in prima linea'. Ma Usa e Cina non ci sono… - vespergeist : @jackmyonlylove Il nostro non è un governo è giochi senza frontiere e quindi è nelle regole cambiare stato ???????? poi… - reteversilia : Coronavirus, l'Oms e i dubbi sui test sierologici: nessuna prova che i guariti siano immuni -

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus l’OMS Oms: sempre più giovani si ammalano. Virologo: in Italia trend epidemiologico rimane normale Il Sole 24 ORE