Coronavirus | il contagio rallenta | frenata anche in Lombardia Primo calo dei malati in

(Di sabato 25 aprile 2020) Un decremento dei nuovi contagiin, una prima diminuzione deiin isolamento domiciliare ma ancora un numero elevato (415) di persone decedute nelle ultime 24 ore. Il virus continua un lento avanzamento (+1,22% rispetto a venerdì, incremento percentuale più basso di sempre) che permette di abbassare la pressione sugli ospedali: in un giorno sono 2.357 le nuove positività riscontrate (ieri erano state 3.021), crollano i ricoverati (535 in meno) e diminuisconoi pazienti in terapia intensiva (-71). I dimessi-guariti sono stati 2.622. L’unica regione che non mostra segni dimento è il Piemonte, che fa registrare 604 casi in più di ieri, con un aumento oltre il 2% in controtendenza rispetto a tutti gli altri territori. I dati complessivi – Dall’inizio dell’emergenza, dunque, si contano 195.351 ...