Coronavirus | i dati di oggi in Italia | record di tamponi | il 96 | 4% è NEGATIVO! Il virus

I dati sull'epidemia di Coronavirus in Italia continuano ad essere incoraggianti: nelle ultime 24 ore ci sono stati 415 morti, 2.622 guariti e 2.357 nuovi casi su 65.387 tamponi. Il numero dei positivi sui controllati è stato del 3,6%, il migliore dall'inizio della pandemia: oltre il 96% dei test effettuati è risultato negativo al Covid-19, a fronte di un numero elevatissimo di tamponi. Anche oggi la stragrande maggioranza dei nuovi casi è concentrata in Lombardia (+713), Piemonte (+604), Emilia Romagna (+239), Veneto (+162), Toscana (+138), Liguria (+128), Lazio (+92) e Trentino Alto Adige (+82), mentre in tutte le Regioni del Sud e in alcune del Centro/Nord le cifre sono sempre più contenute e incoraggianti (appena 1 nuovo caso in Basilicata, 0 casi in Valle d'Aosta, 3 in Umbria, 5 in Molise, 9 in Calabria, 14 in ...

I dati del 25 aprile sul Coronavirus

