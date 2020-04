Com’è avvenuta la strage più grave della storia del Canada (Di sabato 25 aprile 2020) Cioè come un uomo di 51 anni sia riuscito a uccidere 22 persone durante una fuga durata 12 ore, travestendosi da poliziotto Leggi su ilpost (Di sabato 25 aprile 2020) Cio&e; come un uomo di 51 anni sia riuscito a uccidere 22 persone durante una fuga durata 12 ore, travestendosi da poliziotto

_Carabinieri_ : A #Piombino, un'anziana ha chiamato il “112” chiedendo aiuto all'Arma: da sola in casa e senza parenti, ha racconta… - Estellencs1 : RT @adeoli1011: Oggi in #Italia celebriamo la riconquista della libertà e della democrazia dal nazifascismo, avvenuta 75 anni fa a costo d… - pilaraymara : RT @MiroVillar: Outro #25abrilsempre antifascista é o italiano Il 25 aprile è il giorno in cui ogni anno in Italia si celebra la festa dell… - Rog_2 : RT @alde68: Non hai capito un cazzo, la liberazione è avvenuta contro lo Stato disobbedendo alle sue regole. - alde68 : Non hai capito un cazzo, la liberazione è avvenuta contro lo Stato disobbedendo alle sue regole. -

Ultime Notizie dalla rete : Com’è avvenuta Coronavirus Milano, le case di riposo come frullatori: «Qui tutti mischiati e il virus è esploso» Corriere della Sera