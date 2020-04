Anziana con difficoltà motorie esce per comprare le medicine al marito 92enne: si attiva la macchina di solidarietà degli agenti della Polizia Locale (Di sabato 25 aprile 2020) Un bel gesto quello dei due agenti della Polizia Locale di Roma Capitale – in pattuglia nel quartiere Trionfale – che hanno aiutato un’Anziana in evidente difficoltà. Le hanno portato a casa un farmaco per il marito di 92 anni, hanno attivato una raccolta fondi all’interno del Gruppo e hanno consegnato a casa dei due anziani anche alcune buste con la spesa. “Due agenti della Polizia Locale di Roma Capitale erano di pattuglia nel quartiere Trionfale quando hanno visto una signora Anziana che camminava con evidenti difficoltà, sorretta dalle stampelle. Si stava recando nella farmacia più vicina per comprare un medicinale urgente per il marito novantaduenne. Gli agenti si sono subito offerti di aiutarla. Hanno reperito il farmaco e lo hanno portato a casa della coppia. Durante questa emergenza la Polizia Locale, oltre al ... Leggi su ilcorrieredellacitta Nocera Inferiore - muore anziana contagiata in ospedale. Torquato : “Subito indagine interna”

Baronissi - anziana impossibilitata a ritirare la pensione : la consegna la fanno i Carabinieri

