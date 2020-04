WWE 2K21 non si farà | la serie di 2K non vedrà l' arrivo di un nuovo gioco

Leggi su eurogamer

(Di venerdì 24 aprile 2020) Sembra proprio che i numerosi fan del wrestling rimarranno delusi quest'anno, poiché laannuale WWE di 2K non; l'di uncapitolo nel 2020.In un recente report finanziario, la WWE ha dichiarato che non ci sarà alcun WWEquest'anno e sembra che questa sia la conseguenza in seguito alle deludenti performance di WWE 2K20 in termini di vendite. Anche l'accoglienza da parte della critica specializzata avrebbe influito su questa decisione.Già all'inizio dell'anno si parlava di una cancellazione di WWE, quindi, probabilmente, la notizia non dovrebbe sorprendere molto. Tuttavia, si parlava anche di un altro titolo WWE ma, fino ad ora, non sono emerse notizia al riguardo. Leggi altro...