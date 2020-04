Sì a integrazione protocollo sicurezza, Catalfo: “Passo avanti per riapertura” (Di venerdì 24 aprile 2020) (Teleborsa) – Sì all’aggiornamento del protocollo condiviso sulle misure per il contrasto al Covid-19 negli ambienti di lavoro, sottoscritto il 14 marzo, che viene così “integrato” in vista della Fase 2. Dopo un lungo vertice andato avanti tutta la notte, le parti sociali hanno raggiunto l’intesa, alla presenza della ministra del Lavoro, Nunzia Catalfo, che implementa le misure di sicurezza sui luoghi di lavoro in vista delle prime ripartenze: tra le novità la sospensione temporanea per le imprese che non applicano le regole. I punti principali dell’accordo prevedono l’obbligo della certificazione medica di “avvenuta negativizzazione” per il rientro dei lavoratori positivi al Covid-19; l’utilizzo delle mascherine chirurgiche per tutti i lavoratori che condividono spazi comuni; la sanificazione straordinaria ... Leggi su quifinanza Firenze : protocollo per l’integrazione fra i servizi del 115 e del 118 (Di venerdì 24 aprile 2020) (Teleborsa) – Sì all’aggiornamento delcondiviso sulle misure per il contrasto al Covid-19 negli ambienti di lavoro, sottoscritto il 14 marzo, che viene così “integrato” in vista della Fase 2. Dopo un lungo vertice andatotutta la notte, le parti sociali hanno raggiunto l’intesa, alla presenza della ministra del Lavoro, Nunzia, che implementa le misure disui luoghi di lavoro in vista delle prime ripartenze: tra le novità la sospensione temporanea per le imprese che non applicano le regole. I punti principali dell’accordo prevedono l’obbligo della certificazione medica di “avvenuta negativizzazione” per il rientro dei lavoratori positivi al Covid-19; l’utilizzo delle mascherine chirurgiche per tutti i lavoratori che condividono spazi comuni; la sanificazione straordinaria ...

