agorarai : Piemonte, 179 ospiti nella Rsa 'Al Castello' di Alpignano, nel Torinese, la metà è positiva al Covid. I familiari s… - PagellaPolitica : ??PINOCCHIO ANDANTE per @matteosalvinimi, secondo cui «l’Emilia-Romagna ha il primato di #decessi» per #coronavirus… - Agenzia_Ansa : #Coronavirus perquisizioni del Nas nella Rsa di Mediglia, a Milano @_Carabinieri_ #ANSA - sasnori : RT @ConsolatoRusso: Conferenza stampa del contingente russo e autorità lombarde: i russi hanno finito la bonifica delle 73 #RSA in più di 6… - Today_it : Nella Rsa di Rocca di Papa: 'In stanza con mio padre un paziente con sintomi di Covid-19' -

Nella Rsa Segui gli aggiornamenti e vedi gli ultimi video su : Nella Rsa