Italiana in barca col fidanzato sull'Oceano, scopre la pandemia un mese dopo: "Scioccante" (Di venerdì 24 aprile 2020) Non si sono accorti di nulla, presi com’erano dal loro amore e dal loro viaggio. Una coppia di fidanzati - lei, Elena Manighetti, Italiana di Bergamo e lui, Ryan Osborne, inglese - stavano attraversando l’Oceano Atlantico con la loro barca a vela di 11 metri mentre in Italia e in altri Paesi esplodeva la pandemia. Senza Internet, dal 28 febbraio al 25 marzo, non hanno saputo nulla del mondo, finché, dopo aver messo piede sull’isola caraibica di Bequia, non hanno aperto il giornale e non hanno scoperto ciò che stava accadendo, soprattutto nella città natale di Elena. “Le nostre mascelle si sono come paralizzate”, ha raccontato lei al Guardian.Il Corriere della Sera ricostruisce la vicenda.A fine febbraio avevano appena lasciato Lanzarote. Prima di spegnere il telefono la malattia era in gran parte limitata alla Cina e ... Leggi su huffingtonpost L'odissea della velista italiana : "In barca nell'oceano abbiamo scoperto la pandemia con le foto delle bare" (Di venerdì 24 aprile 2020) Non si sono accorti di nulla, presi com’erano dal loro amore e dal loro viaggio. Una coppia di fidanzati - lei, Elena Manighetti,di Bergamo e lui, Ryan Osborne, inglese - stavano attraversando l’Atlantico con la loroa vela di 11 metri mentre in Italia e in altri Paesi esplodeva la. Senza Internet, dal 28 febbraio al 25 marzo, non hanno saputo nulla del mondo, finché,aver messo piede’isola caraibica di Bequia, non hanno aperto il giornale e non hanno scoperto ciò che stava accadendo, soprattutto nella città natale di Elena. “Le nostre mascelle si sono come paralizzate”, ha raccontato lei al Guardian.Il Corriere della Sera ricostruisce la vicenda.A fine febbraio avevano appena lasciato Lanzarote. Prima di spegnere il telefono la malattia era in gran parte limitata alla Cina e ...

PaoloRoma : RT @HuffPostItalia: Italiana in barca col fidanzato sull'Oceano, scopre la pandemia un mese dopo: 'Scioccante' - Redblack100x100 : RT @HuffPostItalia: Italiana in barca col fidanzato sull'Oceano, scopre la pandemia un mese dopo: 'Scioccante' - HuffPostItalia : Italiana in barca col fidanzato sull'Oceano, scopre la pandemia un mese dopo: 'Scioccante' - infoitinterno : Coronavirus, italiana in barca sull’Oceano con il fidanzato scopre la pandemia solo dopo un mese - Piergiulio58 : L'odissea della velista italiana: 'In barca nell'oceano abbiamo scoperto la pandemia con le foto delle bare' - La R… -

Ultime Notizie dalla rete : Italiana barca L'odissea della velista italiana: "In barca nell'oceano abbiamo scoperto la pandemia con le foto delle bare" La Repubblica Italiana in barca col fidanzato sull'Oceano, scopre la pandemia un mese dopo: "Scioccante"

Non si sono accorti di nulla, presi com’erano dal loro amore e dal loro viaggio. Una coppia di fidanzati - lei, Elena Manighetti, italiana di Bergamo e lui, Ryan Osborne, inglese - stavano ...

In Vaticano una task-force per il post pandemia. Zampini: “A fianco ai leader mondiali per non ripetere gli errori della crisi 2008”

Possiamo dire che stiamo affrontando la stessa tempesta, ma non siamo tutti sulla stessa barca: alcuni sono su barche grandi con possibilità di essere curati ed aiutati, altri stanno su piccole ...

Non si sono accorti di nulla, presi com’erano dal loro amore e dal loro viaggio. Una coppia di fidanzati - lei, Elena Manighetti, italiana di Bergamo e lui, Ryan Osborne, inglese - stavano ...Possiamo dire che stiamo affrontando la stessa tempesta, ma non siamo tutti sulla stessa barca: alcuni sono su barche grandi con possibilità di essere curati ed aiutati, altri stanno su piccole ...