Francesca Valiani | moglie Jovanotti Un' amore che somiglia a un film

Ultime Notizie dalla rete : Francesca Valiani

Il Sussidiario.net

L’amore tra Francesca Valiani e Jovanotti assomiglia a quelli che si raccontano nei film. Giovanissimi entrambi, lei ha appena 14 anni quando lui metteva i dischi in una discoteca di Cortona, in ...Teresa Cherubini non può che essere una delle figlie più invidiate di tutti i tempi. La figlia di Jovanotti e Francesca Valiani è ormai grande, ma i fan del cantante ricordano benissimo le parole del ...