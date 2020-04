Ferrero | “Rimboccarsi le maniche e ripartire nella prossima stagione Stiamo continuando

Leggi su calcioweb.eu

(Di venerdì 24 aprile 2020) “Meglio rimboccarsi lealla grandea prenderci in giro finché qualcuno non ci dirà che è uscito un vaccino e allora saremo tutti felici e sereni”. Sono alcune delle dichiarazioni di Massimo, presidente della Sampdoria, a ‘Rai Radio 1’ sulla possibile ripresa del campionato. “Perché, ad esempio, se un calciatore contrae il Coronavirus, cosa facciamo? Lo mandiamo in quarantena o viene trattato come se fosse semplicemente infortunato? Io ho avuto tanti giocatori positivi, per fortuna i miei ragazzi stanno bene. Poi vorrei capire un’altra cosa: come si fa a pretendere di mandare per 30 giorni in ritiro, in un albergo e lontani dalla famiglia, calciatori che hanno già fatto 40 giorni di quarantena? Mica stanno agli arresti domiciliari, mi sembra ...