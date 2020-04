“Come procede? Non procede per niente”. Bomba a UeD: è finita tra la coppia amatissima del trono over (Di venerdì 24 aprile 2020) Brutto colpo per Uomini e Donne, una coppia storica sarebbe prossima all’addio. Si tratta di Pamela Barretta e Enzo Capo. Un fulmine a ciel sereno visto la coppia non solo sembrava ben assortita ma in grado di reggere l’urto di qualsiasi tempesta. Per questo, durante la loro permanenza in studio, avevano strappato applausi e raccolto un apprezzamento che dura ancora oggi. A farlo A farlo intuire ai fan è stata proprio Pamela Barretta, attraverso una recente story pubblicata su Instagram. A una sua follower che le chiedeva informazioni sulla sua storia con Enzo, Pamela Barretta aveva risposto: “Non procede, no, non procede, per niente!. Questa la risposta della Barretta, che non farà certo piacere ai fan della coppia. Ecco uno screen della story apparsa poco fa su Instagram: Sarà un addio definitivo o solo un ennesimo ‘incidente’ di ... Leggi su caffeinamagazine (Di venerdì 24 aprile 2020) Brutto colpo per Uomini e Donne, unastorica sarebbe prossima all’addio. Si tratta di Pamela Barretta e Enzo Capo. Un fulmine a ciel sereno visto lanon solo sembrava ben assortita ma in grado di reggere l’urto di qualsiasi tempesta. Per questo, durante la loro permanenza in studio, avevano strappato applausi e raccolto un apprezzamento che dura ancora oggi. A farlo A farlo intuire ai fan è stata proprio Pamela Barretta, attraverso una recente story pubblicata su Instagram. A una sua follower che le chiedeva informazioni sulla sua storia con Enzo, Pamela Barretta aveva risposto: “Non, no, non, per niente!. Questa la risposta della Barretta, che non farà certo piacere ai fan della. Ecco uno screen della story apparsa poco fa su Instagram: Sarà un addio definitivo o solo un ennesimo ‘incidente’ di ...

