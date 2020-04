Case troppo piccole in Italia? Ecco cosa dicono i dati (Di venerdì 24 aprile 2020) Case troppo piccole in Italia? Ecco cosa dicono i dati In questi tempi di lockdown più o meno generalizzato gli Italiani potrebbero aver sofferto di più degli altri europei a causa delle dimensioni ridotte delle loro Case. I dati dell’Eurostat, infatti, mostrano come le abitazioni in cui viviamo siano più piccole della media europea. Un problema emerso con la quarantena Presi dagli impegni del quotidiano spesso non si dà peso a molte cose, tra queste magari c’è anche la grandezza della propria casa; uscendo presto alla mattina e tornando tardi la sera non si sente neanche il bisogno di vivere il tempo che rimane in spazi ampi. Non che non sia un problema anche in tempi che si possono definire “normali”, tuttavia, costretti a casa per via della quarantena, molti Italiani si sono accorti – per così dire – ... Leggi su termometropolitico (Di venerdì 24 aprile 2020)inIn questi tempi di lockdown più o meno generalizzato glini potrebbero aver sofferto di più degli altri europei a causa delle dimensioni ridotte delle loro. Idell’Eurostat, infatti, mostrano come le abitazioni in cui viviamo siano piùdella media europea. Un problema emerso con la quarantena Presi dagli impegni del quotidiano spesso non si dà peso a molte cose, tra queste magari c’è anche la grandezza della propria casa; uscendo presto alla mattina e tornando tardi la sera non si sente neanche il bisogno di vivere il tempo che rimane in spazi ampi. Non che non sia un problema anche in tempi che si possono definire “normali”, tuttavia, costretti a casa per via della quarantena, moltini si sono accorti – per così dire – ...

