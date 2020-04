Zanetti chiude al Barcellona | «Lautaro è felice all’Inter»

Leggi su calcionews24

(Di giovedì 23 aprile 2020) Il vicepresidente dell’Interha parlato del futuro diMartinez, obiettivo concreto delIl vicepresidente dell’Inter Javierha fatto il punto sul futuro diMartinez, seguito dal, durante una diretta Instagram con Christian Vieri: «Quando l’abbiamo preso sapevamo fosse uno dei giovani più promettenti dell’Argentina. Grazie al lavoro di Conte può ancora migliorare tanto, sinceramente in questo momento non abbiamo pensato cosa farà». «Pensiamo a risolvere questa situazione, poi vedremo. Io lo vedo molto contento qui. Scudetto? Vogliamo essere protagonisti e quest’anno abbiamo visto grandi progressi. Ci sono i presupposti per fare bene». Leggi su Calcionews24.com