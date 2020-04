Matica Fintec torna in utile. Risultati boom nel 2019

Leggi su quifinanza

(Di giovedì 23 aprile 2020) (Teleborsa) –ha chiuso l’eserciziocon unnetto di 0,3 milioni di euro, che si confronta con una perdita di 0,2 milioni del 2018. Il fatturato è salito a 14,3 milioni dai 13,5 milioni adjusted dell’anno prima e l’EBITDA evidenzia una crescita del 40% a 3,2 milioni (2,3 milioni l’anno precedente. L’EBIT è positivo per 0,7 milioni e si confronta con un dato negativo di 0,4 milioni dell’anno precedente. La Posizione Finanziaria Netta evidenzia una cassa positiva per 0,8 milioni di euro (era passiva per 3,7 milioni al 31/12/2018). Con lo scoppio dell’epidemia di Covid-10, la società ha proseguito la propria operatività e, avvalendosi degli strumenti messi a disposizione dal governo, ha avanzato richiesta all’INPS affinché il personale dipendente che vede ridotte o inibite le ...