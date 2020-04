IL GOVERNO CI VUOL DIVIDERE TRA RICCHI E POVERI (Di giovedì 23 aprile 2020) Se c'è una cosa che il Coronavirus ci ha regalato è stata una pandemia di Decreti di vario tipo che ormai da due mesi gestiscono con le loro regole tempi e modi della nostra vita quotidiana. Ed essendo un'emergenza, un po' colpevolmente li abbiamo accettati tutti, dall'inizio, senza battere ciglio e senza troppo prendercela. Abbiamo così accettato di perdere le nostre libertà individuali ed adesso forse stiamo accettando di dare i nostri dati personali e sanitari ad una app piuttosto misteriosa.Non bisogna quindi far calare l'attenzione; ed è per questo che una riga, delle 8 pagine della bozza firmata dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti sulle Linee guida per la riapertura nella Fase 2 ci preoccupa, e non poco. La riga è l'ultima di pagina 2 (qui trovate l'intero pdf) e recita testuale:BOZZA FASE 2 Linee Guida trasporto ... Leggi su panorama Alessandro Borghese : “La ripresa sarà forte perché la gente vuole tornare al ristorante. Governo dia regole precise”

La Sicilia in balia degli sbarchi. Il governo vuole accogliere tutti

Il governo del Lesotho vuole che il primo ministro Thomas Thabane - sospettato di aver ucciso la sua ex moglie - si dimetta immediatamente (Di giovedì 23 aprile 2020) Se c'è una cosa che il Coronavirus ci ha regalato è stata una pandemia di Decreti di vario tipo che ormai da due mesi gestiscono con le loro regole tempi e modi della nostra vita quotidiana. Ed essendo un'emergenza, un po' colpevolmente li abbiamo accettati tutti, dall'inizio, senza battere ciglio e senza troppo prendercela. Abbiamo così accettato di perdere le nostre libertà individuali ed adesso forse stiamo accettando di dare i nostri dati personali e sanitari ad una app piuttosto misteriosa.Non bisogna quindi far calare l'attenzione; ed è per questo che una riga, delle 8 pagine della bozza firmata dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti sulle Linee guida per la riapertura nella Fase 2 ci preoccupa, e non poco. La riga è l'ultima di pagina 2 (qui trovate l'intero pdf) e recita testuale:BOZZA FASE 2 Linee Guida trasporto ...

nzingaretti : Dal Governo 3,5 miliardi per i Comuni e le Province nel decreto aprile. Ottima notizia! Sostegno ai sindaci e ai te… - RBeccarello : RT @laura_ceruti: Inoltre le persone grandi di età se sono in grado di uscire vuol dire che sono sane, quindi DEVONO uscire, possibile che… - mariamacina : RT @laura_ceruti: Inoltre le persone grandi di età se sono in grado di uscire vuol dire che sono sane, quindi DEVONO uscire, possibile che… - Donna37727968 : @mgmaglie Ma questi sono veramente scemi ! Allora vuol dire che tutti usciremo di casa ? Ma come si multavano i pen… - YanezPeter : @giacomodebello @ClaudioClalup @laGigogin @MassimoFranchi Nel 2018, con la Lega al Governo, Bagnai fece la seguente… -

Ultime Notizie dalla rete : GOVERNO VUOL Sul Def subito un rinvio. Il governo cerca risorse: vuol tagliare quota 100 ilGiornale.it Coronavirus in mare, fare il bagno sarà sicuro? E in piscina? Le risposte

Questo vuol dire che si può fare il bagno in tranquillità, ma attenzione a evitare queste zone «pericolose» in genere ben visibili e segnalate A conferma della presenza del virus nelle acque reflue ...

Confronto tra Musumeci e Conte DIRETTA Verso la fase 2, pure bar e circoli vogliono ripartire

Ha fatto bene il governatore Musumeci a chiedere al Governo garanzie sul turismo estivo che in Sicilia rappresenta il vero ... È il gesto di chi sta affondando, ma non vuole arrendersi, per la ...

Questo vuol dire che si può fare il bagno in tranquillità, ma attenzione a evitare queste zone «pericolose» in genere ben visibili e segnalate A conferma della presenza del virus nelle acque reflue ...Ha fatto bene il governatore Musumeci a chiedere al Governo garanzie sul turismo estivo che in Sicilia rappresenta il vero ... È il gesto di chi sta affondando, ma non vuole arrendersi, per la ...