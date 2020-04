Grande Fratello Vip | Patrick contro Antonella Elia | “Dice cose non vere!”

Leggi su lanostratv

(Di giovedì 23 aprile 2020)Vip,Pugliese su: “A volte dice delleun po’ pesanti” Ha rappresentato il concorrente più giocoso del GF Vip,Pugliese, ma anche il più veterano per via del suo passato pregresso al. In diretta su Chi Magazine,ha commentato il suo percorso nel programma di Alfonso Signorini. Inevitabili le domande sugli ex concorrenti, Pugliese si è dimostrato senza astio e rancore verso gli ex coinquilini. Fatta eccezione per, verso la quale qualche sassolino dalle scarpeha tentato di toglierselo. Suha detto: “l’altra sera ha detto che all’inizio io le piacevo molto, poi abbiamo avuto quello se mi aveva perdonato, ma che ha sbagliato a perdonarmi. Ecco,a volte dice delleun po’ pesanti e che non ...