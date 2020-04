Ford Mustang Cobra Jet 1400, quando la drag racer diventa a elettroni (Di giovedì 23 aprile 2020) quando la passione tutta yankee per le drag racer si sposa con le emissioni zero, allora siamo in territorio Mustang Cobra Jet 1400. Ovvero la vettura elettrica (la seconda dopo la Mustang Mach-E) di Ford dedicata proprio alle gare di accelerazione in rettilineo. Il suo nome rende omaggio alla Cobra Jet che alla fine degli anni ’60 dominava tutte la gare di drag racing, ed è spinta da un motore a batteria che sviluppa l’equivalente di 1.400 cavalli. Le prestazioni, dunque, sono fuori dall’ordinario: la Mustang Cobra Jet 1.400 taglia il traguardo dei 400 metri in meno di 8 secondi, con una velocità massima superiore ai 270 chilometri orari. Il suo debutto in “pista” è previsto per la fine dell’anno, negli Stati Uniti. L'articolo Ford Mustang Cobra Jet 1400, quando la drag racer diventa a elettroni proviene da Il Fatto Quotidiano. Leggi su ilfattoquotidiano Ford - Svelata la Electric Mustang Cobra Jet 1400

La Ford Mustang è la sportiva più venduta al mondo

Ford Mustang 67 - la ‘V8’ comparsa in ‘Bullit’ (Di giovedì 23 aprile 2020)la passione tutta yankee per lesi sposa con le emissioni zero, allora siamo in territorioJet. Ovvero la vettura elettrica (la seconda dopo laMach-E) didedicata proprio alle gare di accelerazione in rettilineo. Il suo nome rende omaggio allaJet che alla fine degli anni ’60 dominava tutte la gare diracing, ed è spinta da un motore a batteria che sviluppa l’equivalente di 1.400 cavalli. Le prestazioni, dunque, sono fuori dall’ordinario: laJet 1.400 taglia il traguardo dei 400 metri in meno di 8 secondi, con una velocità massima superiore ai 270 chilometri orari. Il suo debutto in “pista” è previsto per la fine dell’anno, negli Stati Uniti. L'articoloJetlaproviene da Il Fatto Quotidiano.

newsautoit : ???? #Ford presenta la #Mustang elettrica Cobra Jet 1400 per gare d’accelerazione. L'auto elettrica ?? scarica a terra… - MarcoScafati1 : #Ford #MustangCobraJet1400, quando la #dragracer diventa a #elettroni - lautomobile_ACI : La @FordMustang #CobraJet diventa elettrica. Il reparto @FordPerformance realizza una versione a batteria da 1.030… - Forgedl1 : La Ford Mustang Cobra Jet 1400 è pronta per il drag strip - HDblog : Ford punta sull'elettrico per le drag race: ecco la Mustang Cobra Jet 1400 -