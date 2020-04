Cutrone | «Ringrazierò per sempre il Milan Sull’esperienza in Inghilterra…»

Leggi su calcionews24

(Di giovedì 23 aprile 2020) Patrickha parlato in una lunga diretta Instagram con la pagina “Che fatica la vita da Bomber”. Quesre le sue parole Lunga diretta Instagram di Patrickcon la pagina “Che Fatica la vita da Bomber”. Queste le parole dell’attaccante della Fiorentina. EMERGENZA CORONAVIRUS – «Ho avuto la febbre per otto-nove giorni, poi il tampone ha detto che ero positivo. In quel momento mi è venuta un po’ di ansia. È una malattia che nessuno conosce e non si sa come comportarsi. Pian piano ho iniziato a star meglio e ad allenarmi. Non avevo paura, solo ansia per me e per chi mi stava vicino. Col passare del tempo è andato tutto bene. Ad aprile in tampone è risultato negativo. Ogni operatore sanitario ha tutto il mio sostegno. I medici, gli infermieri… Tutti loro stanno facendo tanto per noi, sono veri eroi e ...