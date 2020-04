Concorso Docenti 2020 ordinario in GU, chi può partecipare (Di giovedì 23 aprile 2020) Sulla Gazzetta ufficiale di martedì 21 aprile 2020 è stato pubblicato il decreto relativo al Concorso ordinario per la scuola secondaria di primo e secondo grado. Nell’articolo 1 del decreto n.201/2020 si legge: “Il presente decreto disciplina le modalità di espletamento dei concorsi ordinari per titoli ed esami di cui al capo II del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59, finalizzati al reclutamento a tempo indeterminato di personale docente nella scuola secondaria di primo e secondo grado, su posto comune e di sostegno.” Il decreto sempre all’articolo 1 stabilisce che “il Concorso è indetto su base regionale” e che “in caso di esiguo numero dei posti conferibili, le procedure concorsuali sono aggregate su base interregionale.” Regole generali in attesa del bando In attesa del bando, che dovrebbe avvenire ... Leggi su quifinanza Smart working - “Reddito di emergenza” e concorso docenti : intervista alla ministra Fabiana Dadone (Di giovedì 23 aprile 2020) Sulla Gazzetta ufficiale di martedì 21 aprileè stato pubblicato il decreto relativo alper la scuola secondaria di primo e secondo grado. Nell’articolo 1 del decreto n.201/si legge: “Il presente decreto disciplina le modalità di espletamento dei concorsi ordinari per titoli ed esami di cui al capo II del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59, finalizzati al reclutamento a tempo indeterminato di personale docente nella scuola secondaria di primo e secondo grado, su posto comune e di sostegno.” Il decreto sempre all’articolo 1 stabilisce che “ilè indetto su base regionale” e che “in caso di esiguo numero dei posti conferibili, le procedure concorsuali sono aggregate su base interregionale.” Regole generali in attesa del bando In attesa del bando, che dovrebbe avvenire ...

PortalEducatori : #educatori (I docenti con servizio misto e specializzazione su sostegno devono fare il concorso straordinario per i… - cicciopas11 : @Raffaella017 Nel tweet che citi io per prima ho criticato i docenti che non seguono i ragazzi. Lo faccio da dipend… - deemattionair : Vorrei un #concorso #scuola prima possibile, x impegnarmi a costruire qualcosa coi miei ragazzi senza perderli. Ma… - FalcionelliFede : RT @Ticonsiglio: Concorso Docenti 2020 ordinario: ecco il Bando per scuola secondaria | - Ticonsiglio : Concorso Docenti 2020 ordinario: ecco il Bando per scuola secondaria | -