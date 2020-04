(Di giovedì 23 aprile 2020) In diretta su Radio Punto Nuovo, è intervenuto Andrea, giornalista del Corriere dello Sport: “Quello che sta succedendo in questi minuti lo vedremo nelle prossime ore.

tuttonapoli : CdS, Ramazzotti: 'Ripresa del campionato? Mi aspetto colpi di scena...' - zazoomblog : CdS Ramazzotti: Obiettivo è quello di ricominciare a giocare senza fermarsi sul protocollo... - #Ramazzotti… - zazoomnews : CdS Ramazzotti: Obiettivo è quello di ricominciare a giocare senza fermarsi sul protocollo... - #Ramazzotti… -

Ultime Notizie dalla rete : CdS Ramazzotti

Tutto Napoli

In diretta su Radio Punto Nuovo, è intervenuto Andrea Ramazzotti, giornalista del Corriere dello Sport: “Quello che sta succedendo in questi minuti lo vedremo nelle prossime ore. Credo che il Ministro ...In diretta su Radio Punto Nuovo, è intervenuto Andrea Ramazzotti, giornalista de Il Corriere dello Sport: “Tutto pronto perché si sta lavorando agli ultimi aspetti per poter tornare in campo. La ...