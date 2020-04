Barbara D’Urso attaccata, la sorella Daniela: “Stanca delle minacce” (Di giovedì 23 aprile 2020) Barbara D’Urso, la sorella Daniela sull’attacco di Yari Carrisi: “Sono stanca delle minacce” Dopo il terremoto e l’indignazione scatenato dalle accuse choc a Barbara D’Urso, Yari Carrisi ha tentato a raddrizzare il tiro spiegando che non voleva augurarle la morte ma di avere scritto quelle parole per riferirsi alla trasmissione Live Non è la D’Urso. Come spesso accade in questi casi Barbara D’Urso non replica mai, ma preferisce affidarsi alla giustizia. Dopo il post del figlio di Al Bano e Romina Power, Daniela sorella di Barbara D’Urso ha voluto mettere la parola fine a quanto accaduto negli ultimi giorni, sostenendo sui social: “Sono stanca delle minacce che mi arrivano in privato, non mi venite più a rompere le scatole”. La produttrice sorella minore della padrona di casa di Pomeriggio 5 Barbara ... Leggi su lanostratv Barbara D’Urso vive il dramma in diretta e rimane senza parole

Aida Nizar non vuole andare da Barbara D’Urso : “Calunnia - con i delitti non si gioca” (FOTO)

