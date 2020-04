Zdenek Zeman è sicuro: “La gente che nasce a Napoli ci tiene di più a questi colori” (Di mercoledì 22 aprile 2020) Zdenek Zeman ha parlato ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli, emittente ufficiale della società. “Emergenza coronavirus e ripresa del campionato? Onestamente sono pessimista su una possibile ripartenza. Credo che questo virus abbia fatto danni e ne farà ancora. Ovviamente la cosa più importante è la salute. Assegnazione Scudetto? Si possono fare ipotesi, tante ipotesi, per me non c’è niente da assegnare a nessuno”. Il tecnico si è pronunciato anche sui suoi ex gioielli, ovvero Ciro Immobile della Lazio e Lorenzo Insigne, oggi capitano del Napoli. “Insigne? Dopo Raiola arriverà un altro agente che si occuperà di lui, lui è un napoletano che tiene tanto alla maglia azzurra, ma mi sembra chiaro che molto dipenderà dalle condizioni contrattuali che gli proporrà la società. Ciro ... Leggi su calciomercato.napoli Parla Zdenek Zeman : “Ho votato M5S - ma sono deluso” (Di mercoledì 22 aprile 2020)ha parlato ai microfoni di Radio Kiss Kiss, emittente ufficiale della società. “Emergenza coronavirus e ripresa del campionato? Onestamente sono pessimista su una possibile ripartenza. Credo che questo virus abbia fatto danni e ne farà ancora. Ovviamente la cosa più importante è la salute. Assegnazione Scudetto? Si possono fare ipotesi, tante ipotesi, per me non c’è niente da assegnare a nessuno”. Il tecnico si è pronunciato anche sui suoi ex gioielli, ovvero Ciro Immobile della Lazio e Lorenzo Insigne, oggi capitano del. “Insigne? Dopo Raiola arriverà un altro ache si occuperà di lui, lui è un napoletano chetanto alla maglia azzurra, ma mi sembra chiaro che molto dipenderà dalle condizioni contrattuali che gli proporrà la società. Ciro ...

