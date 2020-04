Olanda verso lo stop definitivo al campionato 

Leggi su agi

(Di mercoledì 22 aprile 2020) Dopo il Belgio, anche l'si appresta a chiudere anzitempo la stagione calcistica per il coronavirus. La federazione ha fatto sapere che "non intende riprendere" la Eredivisie alla luce della decisione del governo di prolungare il divieto di eventi pubblici fino al primo settembre, anche se si consulterà con l'Uefa prima di assumere una decisione definitiva. Il premier, Mark Rutte, ha espressamente parlato dial calcio professionistico fino a settembre. La Federazione olandese (Knvb) ha spiegato di non aver ancora annullato definitivamente le competizioni "a causa delle difficoltà finanziarie nel settore del calcio, dovute alla crisi scatenata dalla pandemia". Per venerdì è in programma una riunione dei club della Eredivisie per fare il punto della situazione. Ajax e ...