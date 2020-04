Jovanotti: «Non voglio cambiare pianeta, perché ci sto bene. Perché è la nostra casa» (Di mercoledì 22 aprile 2020) Il docutrip “Non voglio cambiare pianeta” di Jovanotti sarà disponibile su RaiPlay dal 24 aprile. Un viaggio da solo, ma non solo… Da Santiago del Cile a Buenos Aires, attraverso deserti, coste oceaniche, parchi nazionali, le Ande, le pampas,i villaggi sperduti e la grande città. Una bicicletta, una musica in testa, il ritmo dei pedali e del respiro, una tendina, un paio di borse appese al telaio e tante banane che sono la benzina dei ciclisti: tra gennaio e febbraio Lorenzo Cherubini ha pedalato da solo per 40 giorni – più ostinato del vento, del sole e della bella fatica che è quella che uno sceglie – dopo i bagni di folla del Jova Beach Party per rientrare in una dimensione “solitaria” favorevole a prendere nuova rincorsa. Un desiderio di immersione totale nella natura, da conquistare metro dopo metro, salita ... Leggi su domanipress Non voglio cambiare pianeta - il docu-trip di Jovanotti sbarca su RaiPlay. Parla il cantautore

Non voglio cambiare il Pianeta - Jovanotti su Raiplay : «Sarà un tutorial della Fase 2. Io a Sanremo 2021? E' presto - vedremo»

