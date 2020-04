Giulia D’Urso parla dei suoi problemi | Troppa cattiveria dopo Uomini e Donne

perfectderavin : Consiglio a chi crede davvero che la donna abbia possibilità di scelta di andarsi a vedere le stories di Giulia Val… - giulia_romiti : RT @vfeltri: Se dovessi scegliere tra la D’Urso è il virus scarterei lei - lodovicabroggi1 : Lo dico? Non lo dico? Giulio Raselli e Giulia D’Urso mi piacciono e mi fanno anche straridere, non so se preoccupar… - infoitcultura : ‘Gf Vip 4’, Andrea Denver svela come mai ha rifiutato l’invito per andare a ‘Live – Non è la D’Urso’ e poi torna su… - HarmonyHalliwel : RT @BlogUomini: Giulio Raselli ha chiesto un figlio a Giulia d'Urso Uomini e donne #uominiedonne -

Ultime Notizie dalla rete : Giulia D’Urso Barbara d'Urso a Miami incontra Mara Venier e Teo Mammucari TvZap