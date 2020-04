Fa prostituire la compagna e la violenta | arrestato 28enne nigeriano

Leggi su anteprima24

(Di mercoledì 22 aprile 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoAvrebbe costretto l’exa prostituirsi, picchiandola quando non voleva consegnargli i soldi guadagnati in strada, endola quando non aveva voglia di concedersi. In manette è finito undi 28 anni, che era ricercato da qualche mese; l’uomo è stato fermato dai carabinieri nelle campagne di Castel Volturno (Ce), dove aveva cercato la fuga disperata. L’ex convivente lo aveva denunciato all’Arma alla fine dello scorso anno, stanca di subire continue violenze. L’indagine è stata coordinata dalla Procura della Repubblica di Santa Maria Capua Vetere (Procuratore Aggiunto Alessandro Milita). In questi mesi i militari del Reparto Territoriale di Mondragone lo hanno cercato soprattutto a Castel Volturno, riuscendo finalmente ad individuarlo in una delle tante abitazioni abbandonate in cui ...