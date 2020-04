“È morto”. Barbara D’Urso, arriva l’annuncio in diretta Tv: Gelo in Studio (Di mercoledì 22 aprile 2020) Oggi da Barbara D'Urso, in collegamento live, Ettore Consonni. La sua storia ha fatto il giro d’Italia, letteralmente. Ricoverato a Seriate ai primi di marzo, per mancanza di posti in terapia intensiva un aereo lo ha portato a Palermo. Si è risvegliato al Civico del capoluogo siciliano 26 giorni dopo. I medici lo hanno salvato (“resuscitato”, come dice lui) e ora promette di tatuarsi la Sicilia sul corpo, tanta è la riconoscenza verso le persone che gli hanno permesso di riabbracciare la sua famiglia. Il rientro a casa è stato immortalato dalla figlia Alessandra, che ha postato un video sui social. (Continua...) “Martedì – spiega – papà è rientrato a casa dopo quarantasette giorni. Ringrazio ancora tutto il personale medico dell’Arnas di Palermo per avergli salvato la vita. ... Leggi su howtodofor (Di mercoledì 22 aprile 2020) Oggi daD'Urso, in collegamento live, Ettore Consonni. La sua storia ha fatto il giro d’Italia, letteralmente. Ricoverato a Seriate ai primi di marzo, per mancanza di posti in terapia intensiva un aereo lo ha portato a Palermo. Si è risvegliato al Civico del capoluogo siciliano 26 giorni dopo. I medici lo hanno salvato (“resuscitato”, come dice lui) e ora promette di tatuarsi la Sicilia sul corpo, tanta è la riconoscenza verso le persone che gli hanno permesso di riabbracciare la sua famiglia. Il rientro a casa è stato immortalato dalla figlia Alessandra, che ha postato un video sui social. (Continua...) “Martedì – spiega – papà è rientrato a casa dopo quarantasette giorni. Ringrazio ancora tutto il personale medico dell’Arnas di Palermo per avergli salvato la vita. ...

