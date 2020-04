Clio Make Up ha partorito, è nata la sua seconda figlia (Foto) (Di mercoledì 22 aprile 2020) Clio Zammatteo ha dato alla luce la sua seconda figlia, la notissima Clio Make Up ha appena partorito ed è mamma per la seconda volta (Foto). E’ nata un’altra splendida bambina che Clio e Claudio hanno chiamato Joy. Uno scatto subito dopo il parto mentre la Make up artist più famosa sul web ha sul seno sua figlia. Poche ore prima ha avvisato tutti che stava per andare in ospedale, poi il tempo per le ultime storie su Instagram, pochi minuti di silenzio ed è arrivata la bellissima Joy. Mamma Clio l’ha presentata subito al mondo e come sempre è apparsa con il trucco perfetto. Non poteva smentire la sua professionalità la Zammatteo, nemmeno in sala parto. Quando ha messo al mondo la prima figlia, Grace, ha in pratica partorito in diretta. Per lei è fondamentale che i suoi follower sappiano sempre tutto e vivano con lei la sua ... Leggi su ultimenotizieflash “È nata Joy” : ClioMakeUp è diventata mamma per la seconda volta

ClioMakeUp in ospedale per far nascere la sua seconda bimba : “Manca poco - speriamo bene”

Cliomakeup | Clio Zammatteo mamma di nuovo : arriva Joy (Di mercoledì 22 aprile 2020)Zammatteo ha dato alla luce la sua, la notissimaUp ha appenaed è mamma per lavolta (). E’un’altra splendida bambina chee Claudio hanno chiamato Joy. Uno scatto subito dopo il parto mentre laup artist più famosa sul web ha sul seno sua. Poche ore prima ha avvisato tutti che stava per andare in ospedale, poi il tempo per le ultime storie su Instagram, pochi minuti di silenzio ed è arrivata la bellissima Joy. Mammal’ha presentata subito al mondo e come sempre è apparsa con il trucco perfetto. Non poteva smentire la sua professionalità la Zammatteo, nemmeno in sala parto. Quando ha messo al mondo la prima, Grace, ha in praticain diretta. Per lei è fondamentale che i suoi follower sappiano sempre tutto e vivano con lei la sua ...

eleoteque : È NATA LA FIGLIA DI CLIO MAKE UP DITEMI CHE È UGUALE A BABY GRACE VI PREGO. - 361_magazine : #Cliomakeup di nuovo mamma - NOTIZIEWEBLIVE : E' nata #Joy la seconda figlia di #ClioMakeUp e Claudio Midolo - - FNeg97 : È nata la bimba di clio make up?? Io commossa ?? Che bello, una notizia felice in questo momento brutto! ???? - xxvalexx14 : STO PIANGENDO CLIO MAKE UP DOVREBBE PARTORIRE TRA UN ORA E A ME VIENE DA PIANGERE -

Ultime Notizie dalla rete : Clio Make Clio Make Up: mamma per la seconda volta 361 Magazine Cliomakeup | Clio Zammatteo mamma di nuovo: arriva Joy

Con tanto di mascherina ma pronta già a fare il segno della vittoria, ecco Clio Zammatteo in ospedale in procinto di diventare mamma per la seconda volta. La sua gravidanza è stata seguita con grande ...

Clio Make Up ha partorito la seconda figlia: “Benvenuta Joy”

Clio Make Up ha partorito la seconda figlia: la piccola Joy è venuta alla luce in piena emergenza Coronavirus.

Con tanto di mascherina ma pronta già a fare il segno della vittoria, ecco Clio Zammatteo in ospedale in procinto di diventare mamma per la seconda volta. La sua gravidanza è stata seguita con grande ...Clio Make Up ha partorito la seconda figlia: la piccola Joy è venuta alla luce in piena emergenza Coronavirus.