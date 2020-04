Beneath film stasera in tv 22 aprile | cast | trama | curiosità | streaming

Leggi su cubemagazine

(Di mercoledì 22 aprile 2020)è ilin tv mercoledì 222020 in onda in seconda serata su Italia 1. Di seguito ecco, scheda,, trailer, alcune curiosità sule dove vederlo in. SCOPRI COSA C’È IN TVin tv:La regia è di Larry Fessenden. Ilè composto da Daniel Zovatto, Chris Conroy, Griffin Newman, Bonnie Dennison, Jon Orsini, Mackenzie Rosman, Mark Margolis.in tv:Ecco ladeloggi in tv. Sei liceali decidono di festeggiare il diploma con un’escursione nelle vicinanze di un lago. I sei ragazzi sono Johnny, un tipo tranquillo; Kitty, aspirante attrice con uno sguardo ammaliatrice; Deb, amico di Kitty; Zeke, fotografa antipatica; Matt, il fidanzato di Kitty, e Simon, il fratello selvaggio di Matt. I festeggiamenti ...